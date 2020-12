Avós alcoolizados estrangulam neto de dois anos e queimam-no no fogão

Um casal foi detido após ter, alegadamente, estrangulado o neto de dois anos e atirado-o de seguida para um fogão a altas temperaturas. O crime bárbaro teve lugar em Kemerovo, na Rússia.De acordo com a imprensa local, os avós, de 52 e 48 anos, estavam alcoolizados e irritaram-se com os gritos do pequeno Dima, de quem estavam a cuidar. Os restos mortais do menino foram removidos do forno e atirados para a neve.Quando os pais foram buscar o filho, só encontraram as suas roupas. O casal, de 20 e 25 anos, descobriram o corpo do filho enterrado na neve. A polícia foi imediatamente chamada ao local e as investigações prosseguem.