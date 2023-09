Azerbaijão compromete-se com "reintegração pacífica" de arménios

O Azerbaijão disse esta quarta-feira que quer uma "reintegração pacífica" de Nagorno-Karabakh e que uma reunião do Conselho de Segurança da ONU seria "ineficaz e prejudicial", após a sua vitória relâmpago contra os separatistas arménios deste território disputado há décadas.

Hikmet Hajiev, conselheiro do Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou, em conferência de imprensa, que o Azerbaijão tinha "o objetivo da reintegração pacífica dos arménios de Karabakh" e "uma normalização" das relações com a Arménia.

Também prometeu "passagem segura" para as forças separatistas arménias, indicando que todas as ações realizadas no terreno seriam coordenadas com as forças de manutenção da paz russas.