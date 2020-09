Azerbaijão condena investida e Arménia responde com mobilização militar

O Azerbaijão condenou este sábado "veementemente" a investida militar arménia na fronteira entre os dois países, na região separatista de Nagorno-Karabakh, que terá causado mortos, enquanto a Arménia apelou à "mobilização geral" após a eclosão do conflito.

Numa declaração publicada na rede social Twitter, o conselheiro do Presidente do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev, sublinha que o país "condena veementemente o novo ato de agressão da Arménia".

Acusando as forças armadas da Arménia de terem "violado hoje o cessar-fogo" entre os dois países, Hikmet Hajiyev fala num "bombardeamento [que afetou] áreas densamente povoadas por civis".



Azerbaijão reivindica e Arménia nega tomada de seis localidades

O Azerbaijão reivindicou ter conquistado hoje seis localidades controladas pela Arménia durante os confrontos na linha da frente da região separatista de Nagorno-Karabakh, informação desmentida pelas autoridades arménias.

"Libertámos seis localidades, cinco no distrito de Fizlouli, e uma no de Jebrail", disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) um porta-voz do Ministério da Defesa azeri.

No entanto, segundo a agência de notícias russa Interfax, a Arménia desmentiu as reivindicações azeris.



Turquia garante "apoio total" ao Azerbaijão

O Governo turco prometeu o "apoio total" da Turquia ao Azerbaijão no conflito armado com a Arménia, desencadeado hoje de madrugada na zona de Nagorno-Karabakh, território separatista de população arménia em solo azeri.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco responsabilizou a Arménia pela violação do acordo de cessar-fogo entre os dois países vizinhos, assinado em 1994, frequentemente alvo de incumprimento, embora os confrontos de hoje sejam os mais graves em décadas.

"Condenamos fortemente o ataque arménio, uma violação evidente do direito internacional que leva à morte de civis. Com esta agressão, a Arménia mostra uma vez mais que é o maior obstáculo à paz e estabilidade na zona", lê-se na nota governamental.



UE e França apelam ao fim das hostilidades e ao diálogo

A União Europeia (UE) e a França apelaram à cessação das hostilidades entre o Azerbaijão e a Arménia no enclave de Nagorno-Karabakh, pedindo às partes se se sentem à mesa negocial.

Em Bruxelas, e através do Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou-se preocupado com as "informações sobre as hostilidades" em Nagorno-Karabakh, que considera "fonte das mais graves inquietações".

"A ação militar deve cessar imediatamente, para impedir qualquer escalada [da violência] A única via possível é um regresso imediato às negociações, sem quaisquer pré-condições", frisou.