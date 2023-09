Azerbaijão confirma seis soldados russos mortos nos confrontos em Nagorno-Karabakh

O Azerbaijão indicou esta quinta-feira pela primeira vez o número de soldados do contingente de paz russo mortos durante a ofensiva de Baku no Nagorno-Karabakh, referindo seis baixas em dois incidentes separados.

Segundo o procurador-geral do Azerbaijão, os militares azeris mataram cinco soldados russos na quarta-feira ao disparem sobre a sua viatura, após terem sido "confundidos" por separatistas arménios. Um sexto militar russo foi morto no mesmo dia por "membros não identificados de formações armadas arménias" que dispararam sobre o seu veículo, segundo a mesma fonte.

O Ministério da Defesa russo tinha previamente anunciado a morte na quarta-feira de soldados russos, sem indicar o seu número. Já esta quinta-feira, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, apresentou as suas "desculpas" ao seu homólogo russo Vladimir Putin por estes militares caídos no decurso da ofensiva azeri.