Azerbaijão conta 50 militares mortos em confrontos com a Arménia

O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse esta terça-feira que 50 militares morreram durante os confrontos noturnos com a Arménia.A Arménia tinha avançado que pelo menos 49 dos seus soldados tinham sido mortos em combates entre o Azerbaijão e a Arménia.O Ministério da Defesa da Arménia tinha denunciado esta segunda-feira um ataque do Azerbaijão com artilharia e ‘drones’ contra várias cidades arménias, perto da fronteira comum.

As autoridades arménias já tinham denunciado os preparativos do Azerbaijão para uma "provocação" militar na fronteira com a Arménia, levando o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, a pedir ao Presidente russo, Vladimir Putin, ao chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, e ao chefe diplomático norte-americano, Antony Blinken, que reajam "à agressão" do Azerbaijão.

Os dois países disputam várias zonas de fronteira, incluindo o território de Nagorno-Karabakh, um enclave no Azerbaijão ocupado pela Arménia, que provocou um violento conflito armado entre 1993 e 1994, com milhares de vítimas, antes de um cessar-fogo que tem sido diversas vezes violado.