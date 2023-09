Azerbaijão e Rússia fazem "desmilitarização" das forças separatistas de Nagorno-Karabakh

O Azerbaijão anunciou este sábado que está a proceder com a Rússia a uma "desmilitarização" das forças de Nagorno-Karabakh, uma região secessionista de maioria arménia onde as forças azeris obtiveram uma vitória relâmpago esta semana.

"Em estreita cooperação com os soldados de manutenção da paz russos, procedemos à desmilitarização" das tropas separatistas, indicou aos jornalistas Anar Eyvazov, porta-voz do exército do Azerbaijão, na região de Shusha, uma cidade do Nagorno-Karabakh que está sob controlo de Baku há três anos.

"Já apreendemos armas e munições", acrescentou.