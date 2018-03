Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bactéria encontrada em meloa já matou três pessoas

Outras 15 pessoas foram infetadas na Austrália.

Uma bactéria que infecta os seres humanos e animais de sangue quente já matou três pessoas e infectou outras 15 na Austrália.



A listeria, como é denominada a bactéria, pode estar associada a um produtor do estado New South Wales.



A BBC avança que foi neste estado que aconteceram as duas primeiras mortes e que a outra aconteceu em Victoria.