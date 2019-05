Bactérias de axilas, umbigos e ouvidos de celebridades utilizadas para fazer queijo

A exposição "Food: Bigger Than the Plate", no Museu Victoria & Albert, em Londres, tem em exibição um tipo de queijos muito particular.



Os produtos em exibição são feitos com bactérias de axilas, umbigos e ouvidos de celebridades britânicas. A exibição tem como objetivo mudar a forma como as pessoas olham para os micróbios. Para aumentar a atenção mediática, a 'matéria-prima' destes queijos provém de celebridades.





recipiente cilíndrico, de vidro ou plástico, usado em laboratório para a cultura de microorganismos -

Após recolhidas, as bactérias foram conservadas em placas de Petri-e em seguida misturadas com leite para fazer o queijo.

"A suposição popular de que os micróbios apenas são uma fonte de dano ou constrangimento está a dar lugar a uma compreensão muito mais complexa das coisas extraordinárias que eles fazem por nós", declarou o museu britânico, no seu blogue.

Estudos recentes mostram que estas bactérias podem ser fundamentais para a nossa existência e bem-estar, afetando o nosso peso, humor e personalidade.

A ideia original que partiu da bióloga Christina Agapakis e do artista Sissel Tolaas, dividiu opiniões. Se para uns a ideia pareceu absurda, para outros, como Ruby Tandoh - uma das celebridades que doou algumas das suas bactérias - não é "nojento", mas sim arte.



As personalidades que doaram bactérias para estes queijos são o rapper Professor Green, Ruby Tandoh, Suggs, vocalista da banda Madness, o famoso chefe de cozinha Heston Blumenthal e Alex James, o baixista dos Blur.