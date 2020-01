Bagdad pede envio de missão de EUA para organizar retirada das tropas do Iraque

O primeiro-ministro iraquiano demissionário, Adel Abdel Mahdi, pediu ao secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, para enviar uma delegação para organizar a retirada dos soldados norte-americanos do Iraque, reclamada pelo parlamento do país, anunciou esta sexta-feira o seu gabinete.

Após Washington ter assassinado num ataque há uma semana em Bagdad o poderoso general iraniano Qassem Soleimani e o "número dois" das iraquianas Forças de Mobilização Popular (Hachd al-Chaabi), Abu Mehdi al-Muhandis, o sentimento anti-americano aumentou no país árabe e as autoridades tentam distanciar-se do grande aliado norte-americano em proveito de Teerão, inimigo dos Estados Unidos.

O parlamento iraquiano aprovou um pedido para a saída dos soldados estrangeiros do Iraque, incluindo os cerca de 5.200 norte-americanos, acerca do qual Adel Abdel Mahdi falou ao telefone com Mike Pompeo na quinta-feira à noite.