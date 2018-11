Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bailarina de 23 anos encontrada morta em lago nos Estados Unidos

Autoridades norte-americanas estão a investigar o caso, no Missouri.

18:54

O corpo de uma bailarina profissional de 23 anos, Raffaella Maria Stroik, foi encontrado esta quarta-feira num lago no Missouri, nos Estados Unidos, depois de o seu carro ter sido encontrado abandonado no estacionamento de um parque.



Segundo avança a imprensa internacional, o corpo foi encontrado por um piloto no lago Mark Twain, a cerca de 160 quilómetros de St. Louis, nos Estados Unidos.



A autópsia está marcada para esta quinta-feira.



As autoridades norte-americanas estão a investigar o caso.