Uma bailarina do famoso Teatro Bolshoi - considerado um dos melhores para dançar ballet - terá sido assassinada, desmembrada e os restos mortais terão sido dissolvidos em ácido sulfúrico, acreditam as autoridades que investigam o desaparecimento da jovem há seis anos.Os detetives russos afirmam ter uma nova pista que aponta para um homicídio macabro. O suspeito dos crimes é Malkhaz Dzhavoev, de 40 anos, o 'manager' e amante da bailarina.da Interporl daestavam fotografias íntimas da jovem.O homem tinha fugido da Rússia fingindo ser um refugiado curdo. Foi preso por fraude que envolvia o apartamento do namorado da bailarina e por suspeita de homicídio.