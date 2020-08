Bairro de Liverpool virou palco para multidões selvagens que urinam e lutam nas ruas

Os habitantes de um bairro de Liverpool vivem um autêntico filme de terror, com medo de sair à rua, por multidões de pessoas que se juntam para beber e acabam a vomitar e a urinar à porta das suas casas.Os residentes de Woolton, em Merseyside, relataram que durante todo o mês de junho assistiram a cenas deploráveis como pessoas a urinar nas suas portas de casa, a defecar em público e a agredirem-se nas ruas. Mas o pior momento vivido pela população de Merseyside foi quando os fãs do Liverpool saíram à rua para festejar a conquista da Premier League. Os adeptos faziam pequenas explosões e fogos de artifício junto às casas dos habitantes da vila. À imprensa britânica os locais dizem que tiveram "que sofrer várias noites de distúrbios noturnos, gritar de bêbedos a uma hora tardia, discussões e agressões entre grupos de pessoas. A vila tornou-se uma área proibida para nós."A polícia de Merseyside teve de intervir emitindo várias ordens de dispersão, dando aos agentes poder para separar multidões e para afastar os desordeiros deste local. A somar a tudo isto, quatro restaurantes locais poderão receber punições durante as próximas semanas por terem "alimentado" este cenário nas ruas da cidade.Crust, Dostana, Nowhere e Istanbul BBQ, são os restaurantes da vila acusados - pelos moradores - de provocar todo o caos e por não cumprir as regras da pandemia da Covid-19, servindo bebidas alcoólicas para "takeway" quando não tinham permissão para receber clientes nos seus estabelecimentos.Ao longo dos últimos meses a polícia local fez vários avisos ao Dostana por violar as regras de distanciamento social, permitir a entrada de clientes em pleno confinamento e por vender bebidas alcóolicas para consumo na via pública.A população acredita que a situação está descontrolada e já apresentou várias reclamações às autoridades. Há mesmo quem admita ter receio de sair à rua por temer atitudes agressivas das pessoas que se encontram na rua a beber e a festejar. Alguns moradores acrescentam que não permitem que as filhas saiam à rua por aquilo a que podem assistir.