Baixas temperaturas ajudam no combate a incêndio na ilha espanhola de La Palma

A descida das temperaturas este domingo na ilha espanhola de La Palma, arquipélago das Canárias, após uma vaga de calor, está a ajudar a extinguir um incêndio que consumiu 5.000 hectares e obrigou a retirar 4.000 pessoas, segundo as autoridades.

"A noite decorreu normalmente, a situação meteorológica ajudou-nos muito, as temperaturas baixaram consideravelmente", declarou, satisfeito, Sergio Rodriguez, presidente do governo regional de La Palma, num vídeo publicado nas redes sociais.

No epicentro do incêndio florestal, que deflagrou na madrugada de sábado em Puntagorda, a temperatura às 11h00 locais (10h00 em Lisboa) era de 24 graus, contra os mais de 40 registados na sexta-feira e 33 no sábado.