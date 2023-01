Bala perdida mata menina de 10 anos um dia antes do aniversário

Uma menina de 10 anos morreu esta quarta-feira depois de ser atingida no tórax por uma bala perdida, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Brasil.De acordo com o site brasileiro G1, Rafaelle Pacheco encontrava-se a brincar na rua quando foi alvejada, cerca das 19h30, um dia antes de fazer anos. A festa de aniversário seria celebrada no próximo sábado.A criança ainda foi levada por moradores para Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Iris, mas já não conseguiu resistir aos ferimentos.Segundo contam testemunhas no local, vários homens encapuzados terão invadido a rua e começado a disparar.Esta quinta-feira, por volta das 7h, moradores atearam fogo a caixotes de madeira e sofás no local do crime como forma de pedir justiça pela menina.