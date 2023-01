Balanço de atentado em mesquita no Paquistão subiu para 61 mortos

O balanço do atentado hoje perpetrado numa mesquita da cidade paquistanesa de Peshawar subiu para pelo menos 61 mortos, indicou o porta-voz de um hospital.

"Até agora, recuperámos 61 cadáveres, e 60 feridos estão a receber cuidados médicos. Dezenas de outras pessoas feridas foram transportadas para outros hospitais da cidade", declarou Muhammad Assim Khan, porta-voz do hospital Lady Reading, em Peshawar, no noroeste do Paquistão.

De acordo com as autoridades paquistanesas, o atentado -- perpetrado por um bombista-suicida e já reivindicado pelos talibãs paquistaneses -- vitimou na maioria polícias porque o lugar religioso se situa num complexo urbano onde também funciona o quartel-general da polícia da cidade.