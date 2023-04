Balão chinês que sobrevoou os EUA terá conseguido transmitir informações a Pequim

Um dos balões chineses que foi intercetado em território aéreo norte-americano, em janeiro, conseguiu transmitir informações para Pequim, capital da China. As imagens e outros sinais captadas foram enviadas em tempo real, revelou um fonte próxima ao caso à CNN Internacional.A informação não foi confirmada pelas autoridades chinesas. Até ao momento, a China nega que o balão tenha sido usado para o efeito. Recorde-se que o objeto voador sobrevoou os EUA e o Canadá durante uma semana, tendo sido posteriormente abatido por militares.Segundo um relatório da NBC, "a informação que a China recolheu foi, principalmente, de sinais eletrónicos que podem ser captados de sistemas de armas ou comunicações de militares".As autoridades norte-americanas terão conseguido minimizar o impacto da recolha da informação, porque conseguiram detetar o percurso do balão e proteger áreas sensíveis.Os destroços do balão foram recuperados em fevereiro na costa de Myrtle Beach, no Estado da Carolina do Sul. Desde então o FBI prossegue a investigação. O balão está a ser analisado e já foram obtidas algumas informações sobre o seu software.