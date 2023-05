Balão de ar quente cai sobre avião e pega fogo no Aeroporto Santos Dumont

"No Brasil, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (FAB), cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano. O Estado do Rio de Janeiro está entre os líderes de avistamentos de balões não tripulados de ar quente", refere o G1.





Um balão de ar quente caiu este domingo sobre um avião estacionado e acabou por pegar fogo, no Aeroporto Santos Dumont, na zona Sul do Rio de Janeiro.De acordo com o G1, no dia 7 de maio um outro balão caiu no mesmo aeroporto e provocou uma alteração na direção de um avião que pretendia aterrar. No início do mês, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro lançou uma campanha nas redes sociais sobre a gravidade destes balões.