Balão espião chinês tinha tecnologia de vigilância capaz de controlar comunicações norte-americanas, dizem EUA

A administração Biden determinou que o balão-espião-chinês, que atravessou os Estados Unidos na semana passada, tinha tecnologia de vigilância eletrónica capaz de controlar as comunicações norte-americanas, de acordo com um alto funcionário do Departamento de Estado.O balão "era capaz de recolher informação de sinais" e fazia parte de uma frota que voou sobre "mais de 40 países através dos cinco continentes", refere a CNN Internacional."Sabemos que a China utilizou estes balões para vigilância", disse o funcionário. "As imagens de alta resolução dos flybys U-2 revelaram que o balão era capaz de conduzir operações de recolha de informações de sinais".A inteligência dos sinais refere-se à informação que é recolhida por meios eletrónicos - coisas como comunicações e radares.