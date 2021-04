Balão mata bebé a dias de completar um ano de idade

Ashleigh Chapman, a mãe de 19 anos da criança, tinha acabado de alimentar o menino em casa em Sydney, Austrália, quando se deslocou à cozinha para almoçar.



Enquanto almoçava, Ashleigh ouviu aquilo que achou ser uma tosse normal do filho, porém, o menino tinha acabado de engolir um balão e encontrava-se com as vias respiratórias bloqueadas. Ao ouvir um segundo som vindo do menino, a jovem mãe dirigiu-se para junto do filho e encontrou-o inconsciente a asfixiar.



Heath estava a apenas 10 dias de completar um ano quando um momento de distração da mãe lhe roubou a vida.

"Eu não sabia com que rapidez isto poderia acontecer e, uma vez engolido um balão, é quase impossível removê-lo da traqueia de alguém sem cirurgia", alertou a mulher num alerta para outros pais.