Balas disparadas por Alec Baldwin podiam ser munições ‘recicladas’

As autoridades do Novo México que investigam o tiroteio fatal durante as filmagens do filme ‘Rust’ acreditam que as munições usadas na arma com que o ator Alec Baldwin atingiu mortalmente Halyna Hutchins, diretora de fotografia, podem ser munições verdadeiras que foram recicladas e que estavam misturadas com balas falsas, referem documentos judiciais divulgados na passada terça-feira.



Os investigadores chegaram a esta conclusão depois de falarem com Seth Kenny, que forneceu parte das munições para o filme e que, há uns anos, recebia "munições recarregadas" de um amigo. Os armazéns de Seth Kenny, em Albuquerque, foram alvo de buscas, mas permanece ainda por explicar como é que munições reais (mesmo que recicladas) estavam misturadas com as balas de adereço.

