Balas perdidas já mataram 12 crianças este ano no Brasil

O flagelo das balas perdidas em áreas pobres e violentas do Rio de Janeiro já matou pelo menos 12 crianças em 2020, um novo recorde trágico. As duas últimas perderam a vida na sexta-feira.Anna Carolina Neves, de oito anos, a primeira vítima, morreu a 9 de janeiro num lugar aparentemente seguro, quando via televisão sentada no sofá da sala de casa, em Belford Roxo, na área metropolitana do Rio. Uma bala disparada até hoje não se sabe por quem atravessou a frágil parede da casa de Anna, matando-a instantaneamente.As duas últimas, Emilly, de 4 anos, e a prima Rebecca, de 7, morreram na sexta-feira quando brincavam à porta de casa, em Duque de Caxias, também no Grande Rio. A família acusa polícias de terem parado o carro na rua e começado a disparar, prática que costumam usar como forma de intimidação.Na maioria dos casos, polícias são acusados das mortes mas a corporação nega e acusa criminosos, e os autores dos crimes ficam impunes.Mesmo quando os autores dos disparos são conhecidos, longas investigações e manobras legais fazem os crimes serem considerados como mero acidente e não acontece nada, como no caso do menino João Pinto, de 14 anos, crivado de balas pelas costas a 18 de maio em São Gonçalo quando brincava dentro da própria casa, arrombada e invadida por agentes que alegaram ter recebido a informação de que ali estavam traficantes perigosos e entraram já a disparar.