Baleia beluga vista no rio Tamisa a 50 quilómetros de Londres

Os barcos que navegam no rio foram avisados para "terem muita atenção e manterem uma distância segura e de respeito".

Por Lusa | 18:07

Uma baleia beluga foi esta terça-feira vista a nadar no rio Tamisa perto da cidade de Gravesend, a cerca de 50 quilómetros de Londres, confirmou a Autoridade Portuária de Londres.

Os barcos que navegam no rio foram avisados para "terem muita atenção e manterem uma distância segura e de respeito".

O alerta foi dado primeiro pelo biólogo Dave Andrews através da rede social Twitter, onde partilhou um vídeo do mamífero marinho a nadar no rio durante cerca de uma hora.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort <a href="https://twitter.com/RareBirdAlertUK?ref_src=twsrc%5Etfw">@RareBirdAlertUK</a> <a href="https://t.co/6VtrJ1PVc6">pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6</a></p>— Dave Andrews (@iPterodroma) <a href="https://twitter.com/iPterodroma/status/1044535018863890433?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>