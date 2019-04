Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baleia com arnês feito para transportar câmaras GoPro suspeita de ser espiã russa

Uma beluga encontrada por pescadores noruegueses tinha um arnês onde se lia "equipamento de São Petersburgo".

17:50

Pescadores noruegueses encontraram uma baleia branca (uma beluga) em alto mar e repararam que o animal tinha no dorso um arnês onde seria possível colocar uma câmara de captura de imagens ou uma arma. No equipamento em causa podia ler-se uma etiqueta em que estava escrito "equipamento de São Petersburgo". Especialistas noruegueses referem que este animal pode ter sido treinado pelos russos para espionagem.



Segundo os pescadores, em entrevista à televisão pública norueguesa e citados pelo jornal The Guardian, o animal aproximou-se do barco com um comportamento invulgar, a tentar puxar as cordas do navio. Como o animal parecia amigável, os pescadores conseguiram facilmente tirar-lhe o arnês onde puderam ler "equipamento de São Petersburgo".



"Se esta baleia vem da Rússia — e há fortes razões para acreditar que sim — então não foram os cientistas russos que fizeram isto, mas sim as forças navais russas", disse um investigador norueguês à NRK.



Esta não seria a primeira vez que animais são usados para espionagem. De acordo com o The Guardian, na década de 80, a União Soviética treinou golfinhos para que estes conseguissem detetar armas submersas.