Baleia com três metros fica encalhada no rio Tamisa em Inglaterra

Centenas de pessoas estão esta segunda-feira junto ao Rio Tamisa em Inglaterra por se depararem com um acontecimento insólito, uma vez que uma baleia se encontra ali encalhada.Especialistas marinhos e a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, associaçãoA esperança para libertar a baleia, com três metros, é agora a subida da maré.O animal, que já tinha sido avistado em Teddington, vários quilómetros acima do local está agora preso, encontra-se a a centenas de quilómetros de seu habitat natural no Atlântico Norte.