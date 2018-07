Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Baleia dos ares" levanta voo pela primeira vez

Novo Airbus Beluga XL transporta uma carga útil de até 53 toneladas.

O Airbus Beluga XL, mais conhecido por "baleia dos ares" graças ao seu formato semelhante a este mamífero, levantou voo pela primeira vez, depois de ter sido projetado para transportar uma carga útil de até 53 toneladas.



O aparelho levantou voo de Toulouse, em França, às 14h41, hora local, mas vai ter de realizar uma série de testes até ao próximo ano, apesar de ter completado com sucesso o seu primeiro voo, com a duração de quatro horas e 11 minutos.



Após o voo inaugural, o "baleia dos ares" vai ter de passar por cerca de 600 horas de testes, para que em 2019 fique pronto para entrar em funcionamento.



A aeronave vai operar a partir de 11 destinos, sendo que esta é a primeira das cinco aeronaves Airbus Beluga XL.



O Beluga XL é equipado com motores Rolls Royce Trent 700.