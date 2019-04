Baleia grávida encontrada morta com 22 quilos de plástico no estômago

O corpo de uma baleia grávida foi encontrado a semana passada em Sardenha, Itália, com 22 quilos de plástico no estômago.



O cetáceo carregava um feto morto, segundo confirmou o ministro do ambiente italiano e uma organização pela vida marítima sem fins lucrativos.



A baleia tinha no estômago "sacos de lixo, redes de pesca, tubos, a bolsa de líquido de uma máquina de lavar roupa, com marca e código de barras, e outros objetos cuja identificação já não é possível".



"Ela estava grávida e quase certamente abortou antes de ter encalhado [na praia]", disse Luca Bittau, presidente do grupo SeaMe, à CNN . O feto estava em estado avançado de decomposição.

O animal morto, com seis metros de comprimento, foi levado para uma praia no centro turístico de Porto Cervo.



Bittau disse que a causa da morte seria conhecida após exames histológicos e toxicológicos realizados por veterinários em Pádua, no norte da Itália.



Sergio Costa, ministro do Meio Ambiente da Itália, disse num post no Facebook: "Ainda há pessoas que dizem que estes não são problemas importantes? Para mim, são e são prioridades".





Em março, uma outra baleia foi encontrada morta nas Filipinas com 40 quilos de sacos plásticos no estômago.