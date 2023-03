Bali quer apertar os requisitos de visto para os turistas russos

As autoridades de Bali, na Indonésia, pediram à agência central de imigração para tornar a política de vistos de entrada no país mais rigorosa para cidadãos russos e ucranianos depois de terem sido encontrados turistas a trabalhar de forma ilegal na ilha.

Os russos estão entre os maiores grupos de estrangeiros que chegam à Indonésia, de acordo com os dados oficiais do turismo. Pelo menos quatro cidadãos russos foram deportados este mês por violações de vistos.

De acordo com a agência Reuters, o Governador de Bali, Wayan Koster, disse no domingo que pediu ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos que tornasse os requisitos de vistos mais rigorosos, especificamente para cidadãos russos e ucranianos.

Wayan Koster acrescentou ainda que estes dois países foram destacados porque as infrações dos cidadãos eram mais "significativas", como por exemplo, um modelo que posou nu numa árvore sagrada e um homem que, alegadamente, atropelou uma pessoa enquanto conduzia alcoolizado.

A Ministra do Turismo da Indonésia, Sandiaga Uno, disse que "o número de turistas da Rússia e da Ucrânia que causaram problemas ainda não é significativo". Acrescentou que iria discutir a questão com as partes interessadas e que quaisquer planos para alterar as regras de vistos devem ser "cuidadosamente revistas".

Mais de 77 500 russos e cerca de 8 800 ucranianos chegaram ao país do sudeste asiático entre setembro de 2022 e janeiro de 2023.