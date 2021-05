Banco de Cabo Verde passou de lucros a prejuízos de 3,8 milhões de euros em 2020

O Banco de Cabo Verde (BCV) voltou aos prejuízos em 2020, de mais de 3,8 milhões de euros, depois de lucros no ano anterior, influenciado pela variação cambial dos ativos em dólares, segundo a instituição.

De acordo com o relatório e contas de 2020 do banco central cabo-verdiano, consultado hoje pela Lusa, o resultado líquido do exercício realizado cifrou-se num prejuízo de 425,5 milhões de escudos (3,84 milhões de euros), uma quebra de 246,9% face aos lucros de 289,6 milhões de escudos (2,6 milhões de euros) em 2019.

"Traduz a redução do resultado realizado em operações financeiras e da margem de juros derivado, sobretudo, dos cortes nas Fed Funds Rate [taxa de juro a que a Reserva Federal dos Estados Unidos empresta dinheiro aos bancos comerciais], bem como a diminuição dos outros resultados de exploração", justifica o banco central cabo-verdiano.