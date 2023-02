Banco Mundial dá 50 milhões de euros para reparar rede de transportes da Ucrânia

O Banco Mundial anunciou esta sexta-feira a aprovação de um novo projeto de reparação da rede de transportes da Ucrânia, ao qual destinará quase 50 milhões de euros.

O financiamento deste projeto virá do Fundo Fiduciário de Ajuda, Recuperação, Reconstrução e Reforma da Ucrânia (URTF), que foi criado pelo Banco Mundial para coordenar a subvenção para manter as funções do Governo da Ucrânia, fornecer serviços e ajudar o país.

Esta é a segunda operação de emergência apoiada pelo Banco Mundial aprovada nos últimos meses (a primeira foi em dezembro passado e focava-se na reparação das infraestruturas de saúde).

O Projeto Reparação da Infraestrutura Logística Essencial e Conectividade de Rede (RELINC) ajudará também a restaurar pontes e vias ferroviárias essenciais para reunir as comunidades e melhorar as ligações de transporte, mitigando os impactos das interrupções no transporte marítimo no Mar Negro.

Será apoiada a compra de pontes modulares, equipamentos e materiais para reparar rodoviárias danificadas e linhas ferroviárias vitais, para além de ajudar a financiar a compra de material ferroviário.

"Este projeto apoiará a entrega de ajuda e serviços essenciais às comunidades diretamente afetadas pela guerra e impulsionará a economia na Ucrânia", disse Anna Bjerde, vice-presidente do Banco Mundial para Europa e Ásia Central.

Segundo o Banco Mundial, mais de 2.100 aldeias, 51 vilas e 35 cidades em áreas que voltaram ao controlo do Governo ucraniano estão a sofrer interrupções nas redes de transporte.

Até ao momento, o Banco Mundial mobilizou mais de 18 mil milhões de euros em financiamento de emergência para a Ucrânia.