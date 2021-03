Banco timorense ameaça punir quem desinfetar máquinas multibanco

O banco timorense, BNCTL, avisou os clientes de que podem ser alvo de processos, incluindo congelamento de contas, se forem captados a desinfetar as máquinas 'multibanco' da instituição, devido à covid-19.

"Não reguem com desinfetante as ATM, bem o teclado nem o ecrã, porque isso estraga as máquinas", refere um aviso do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL), numa publicação na sua página oficial no Facebook.

"Em vez disso usem desinfetante nas mãos antes e depois de usar os ATM", considera.

Os gestores do BNCTL avisam que o incumprimento destas instruções será detetado por câmaras de vigilância e que os infratores podem ser punidos.

"Se usarem desinfetantes no teclado ou ecrã, isso é captado pelas câmaras e serão alvo de um processo do banco, incluindo bloqueio do dinheiro no banco", conclui.

As instituições financeiras do país estão sem atendimento ao público no município de Díli desde terça-feira, sob instruções nesse sentido do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), mantendo os serviços bancários a funcionar, incluindo no fornecimento de dinheiro às ATM.

Timor-Leste tem atualmente 76 casos ativos da covid-19 e Díli está sob cerca sanitária e confinamento obrigatório até pelo menos segunda-feira, período que deve ser alargado pelo Governo.