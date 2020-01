Banda Queen convidada para atuar no concerto de angariação de fundos pela Austrália

O guitarrista dos Queen, Brian May, revelou que a banda foi convidada a atuar no concerto de angariação de fundos pela tragédia dos fogos na Austrália, à semelhança do que foi feito em 1985 no Live Aid, um festival de rock londrino organizado com o objetivo de arrecadar fundos para acabar com a fome na Etiópia. Apesar da banda ainda não ter confirmado presença, o guitarrista garante que se encontram a pensar na possibilidade de aceitar o convite.



A TEG Live e TEG Dainty - promotores de eventos - estão a organizar o concerto para ajudar as vítimas dos incêndios que têm arrasado o território australiano. O concerto de angariação de fundos realizar-se-á no dia 16 de fevereiro de 2020 e, até ao momento, ainda nenhum artista integra o cartaz do evento.

Sign up now to the @Ticketek_AU waitlist to be notified when tickets go on sale https://t.co/d8gXQPQB8U#FireFightAustralia pic.twitter.com/KCZkwLkBUb — TEG DAINTY (@TEGDAINTY) 8 de janeiro de 2020



"Fomos solicitados para fazer parte do concerto de beneficiência, à semelhança do que aconteceu com o Live Aid, para tentar ajudar as vítimas dos incêndios. Estou preocupado com os animais. As 24 pessoas que perderam a vida nos fogos representam uma tragédia, mas 500 milhões de animais mortos, é para mim, inconcebível" afirmou o guitarrista.



A banda britânica estará na Austrália para realizar os espetáculos que integram a sua tour mundial entre os dias 13 e 29 de fevereiro de 2020 e, até ao momento, a banda ainda não tem nenhum evento marcado para dia 16 de fevereiro.