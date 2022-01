Uma enorme bandeira da UE que tinha sido pendurada no Arco do Triunfo, em Paris, para assinalar o início da Presidência francesa da União Europeia foi este domingo retirada após protestos da extrema-direita, que considerou a iniciativa como uma afronta à soberania francesa e aos símbolos nacionais.





Marine Le Pen, que vai defrontar o PR Emmanuel Macron nas presidenciais de abril, chegou a ameaçar levar o caso ao Conselho de Estado. “O governo foi forçado a retirar a bandeira da UE do Arco do Triunfo, numa bela vitória patriótica neste início de 2022”, congratulou-se este domingo no Twitter.