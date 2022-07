Bandeira da UE hasteada no Parlamento de Kiev

A bandeira da União Europeia foi esta sexta-feira hasteada pela primeira vez no Parlamento ucraniano, depois de o país ter sido formalmente aceite como candidato à adesão no recente Conselho Europeu."A Ucrânia tem agora uma perspetiva muito clara para pertencer à União Europeia, algo que parecia quase inimaginável há cinco meses", disse a presidente da Comissão Europeia, que assistiu ao ato simbólico por videoconferência e avisou que o caminho para a adesão será longo e difícil."Terão um longo caminho a percorrer, mas a Europa estará ao vosso lado a cada passo, pelo tempo que for necessário, destes dias negros de guerra até ao momento em que atravessarem a porta que conduz à nossa União Europeia", afirmou Ursula von der Leyen.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou a importância do momento e voltou a pedir à União Europeia uma adesão rápida. "O nosso percurso até à adesão não pode demorar décadas. Temos de percorrer este caminho o mais rapidamente possível", apelou Zelensky, pedindo aos deputados para aprovarem sem demora todas as reformas necessárias para cumprir os rigorosos critérios de adesão."Isto só depende de nós", afirmou o Presidente.