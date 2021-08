Bandeira norte-americana retirada da embaixada de Cabul

A bandeira norte-americana foi hoje retirada da embaixada dos Estados Unidos em Cabul, numa altura em que praticamente todos os funcionários se encontram no aeroporto à espera de sair do Afeganistão, informou o Departamento de Estado.

"Quase todo o pessoal da embaixada foi transferido para um local no aeroporto Hamid Karzai. A bandeira americana foi retirada do recinto da embaixada dos Estados Unidos e posta em segurança", disse um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, citado pela agência France-Presse (AFP).

O embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão, Ross Wilson, também está no aeroporto, segundo a mesma fonte.