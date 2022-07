Bandeiras da rebelião curda exibidas no Parlamento da Suécia

A primeira-ministra sueca lamentou esta quarta-feira a ação de deputados de um partido de esquerda que exibiram bandeiras do PKK e do YPG curdos, e quando a Turquia voltou a exigir à Suécia e Finlândia a extradição de "terroristas".

"O PKK [Partido dos Trabalhadores do Curdistão, a rebelião curda da Turquia] está incluído na lista de organizações terroristas, não apenas na Suécia mas também na União Europeia, e colocar esta bandeira é extremamente inoportuno", afirmou Magdalena Andersson à agência noticiosa TT, e quando Estocolmo de esforça por agradar à Turquia para entrar na NATO.

Na passada terça-feira, a Finlândia e a Suécia assinaram um acordo com a Turquia que implicou o levantamento, no imediato, do veto de Ancara à entrada dos dois países nórdicos na aliança militar ocidental.