Banqueiro português António Horta Osório condecorado com a Ordem de Cavaleiro pela Rainha Isabel II

Em 2006 parte para Londres para liderar o Abbey, do grupo Santander, e a 1 de Março de 2011 substitui Eric Daniels no cargo de CEO do Lloyds. Foi assim denominado como sendo o homem certo para liderar a recuperação do Lloyds Banking Group.

O economista António Horta Osório foi condecorado com a Ordem de Cavaleiro esta sexta-feira pela rainha Isabel II, no Reino Unido, pelos serviços prestados à economia, saúde mental e cultura.O português dirigiu o Lloyds Bank durante dez anos. Deixou o cargo em abril.O gestor de 57 anos iniciou a carreira profissional em 1987 no Citibank e trabalhou em Nova Iorque e Londres. Ingressou no grupo Santander, em 1993.Em atualização