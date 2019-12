A poluição do ar que tem afetado a Índia levou as autoridades a declararem estado de emergência na capital, Nova Deli, e já há bares que se aproveitam da situação para vender oxigénio a preços proibitivos.Os clientes do bar Oxy Pure, que fica num shopping no coração de Nova Deli, vende 15 minutos de oxigénio a valores entre os 3 euros e os 5,40 euros.Quem paga para respirar o oxigénio coloca tubos que transmitem ar puro com diversos aromas.