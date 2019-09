Bar de refugiados atacado em São Paulo durante concerto

Numa nova exibição de intolerância como as muitas que têm acontecido no Brasil desde o início do ano, um bar no centro da cidade brasileira de São Paulo ligado a grupos de refugiados da Palestina e da Síria foi atacado na madrugada desta segunda-feira, quando músicos brasileiros e sul-africanos se apresentavam.



O Al Janiah, localizado no bairro da Bela Vista, centro da cidade, que também funciona como centro cultural, é ponto de encontro de refugiados de todos os quadrantes, ligados ou não à chamada Causa Árabe.

Desconhecidos chegaram de repente ao Al Janiah pouco antes das três da madrugada e neutralizaram os seguranças que estavam na porta usando gás de pimenta. Depois, atiraram para dentro do estabelecimento garrafas com um líquido, aparentemente cocktails molotov, que no entanto não explodiram.

Alguns dos agressores entraram então no bar, fundado por refugiados palestinianos, e despejaram no ambiente todo o conteúdo dos sprays com gás de pimenta que empunhavam e saíram rapidamente. Antes de deixarem o local, um dos agressores empunhou uma faca de grandes dimensões e desferiu vários golpes na porta do estabelecimento, numa clara ameaça aos responsáveis pelo bar e aos que o frequentam.

Ninguém ficou ferido, mas várias pessoas que estavam a assistir ao show intercultural passaram mal por causa do gás de pimenta e algumas vomitaram. Nas redes sociais, artistas que se apresentavam no momento da agressão atribuíram o ataque a simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, que um pouco por todo o Brasil têm levado a cabo ações de intimidação contra refugiados, homossexuais, de raça negra e até humoristas que fazem piadas com o governante.