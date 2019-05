Bar noturno investigado por alugar anões para despedidas de solteiro em Espanha

Um estabelecimento noturno em Benidorm, Espanha, está a ser investigado por um alegado crime de ódio contra pessoas que sofrem de nanismo.Segundo o El País, o pub Chaplin's, bar que organiza festas de despedidas de solteiro, teve durante anos um cartaz à porta, onde escrito em inglês se podia ler: "Quer alugar um anão?".As notícias relativas ao cartaz indignaram a opinião pública, tendo o Comité Espanhol de Representantes de Pessoas com Deficiência (CERMI) reagido. De acordo com a associação, o anúncio é "humilhante" tendo este tipo de negócio "efeitos diretos sobre todo o universo de pessoas com este tipo de deficiência", além de que "aprofunda o estigma das pessoas com baixa estatura, que são tratados como palhaços".Jesús Martín Blanco, da CERMI, acrescenta ainda que as crianças e os adolescentes ao darem conta que existe este tipo de situação podem ter problemas "na criação da sua própria identidade e na aceitação do seu corpo"."Sei isto porque tenho displasia óssea [má formação óssea]" conclui ainda.Um dos sócios do estabelecimento, contactado pelo jornal espanhol, indicou que "só tiveram um anão" ao serviço, mas que acabaram por abandonar a ideia "porque há muita gente com a mente fechada"."Ele ganhava o seu salário, assim como aqueles que são empregados de mesa, porteiros ou aqueles que fazem espetáculos eróticos. Isto existe em todo o lado nas despedidas de solteiros, é só procurar na Internet e vai ver", respostou.O Ministério Público espanhol continua a investigar o caso.