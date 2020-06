Barack Obama ajuda Joe Biden a angariar milhões

O ex-presidente norte-americano Barack Obama ajudou terça-feira o democrata Joe Biden a angariar mais de onze milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros) numa recolha de fundos online, naquela que foi a sua primeira intervenção direta na campanha democrata para as presidenciais de novembro.









Este foi o valor mais elevado arrecadado por Biden num único evento desde o início da campanha, o que demonstra o grande apelo que Obama continua a manter junto do eleitorado democrata. Falando a partir da sua sala de estar, o ex-presidente afirmou que “não existe ninguém em quem mais confie” do que em Biden para “sarar a América”. Lançou ainda um forte ataque contra Donald Trump, acusando-o de “explorar as divisões” entre americanos, e alertou os democratas de que “não devem repetir os erros de 2016 e tomar a vitória como garantida”. Referindo-se ao “grande despertar” dos jovens que exigem reformas e justiça social, o ex-presidente avisou que “essa energia, por si só, não garante a vitória e deve ser canalizada de maneira a garantir uma verdadeira mudança”.

A última sondagem do ‘The New York Times’, esta quarta-feira publicada, mostra Biden com uma vantagem sólida de 14 pontos (50-36%) sobre Donald Trump. Mais importante, o candidato democrata lidera em todos os setores demográficos com exceção dos eleitores brancos sem formação superior, em que Trump tem 19 pontos de vantagem.