Barack Obama lamenta "falta de urgência" da China e Rússia na COP26

O antigo presidente dos Estados Unidos Barack Obama lamentou esta segunda-feira em Glasgow a ausência de líderes de países como a China e a Rússia na COP26 e a "perigosa falta de urgência" em combater as alterações climáticas.

"Devo confessar que foi particularmente desanimador ver os líderes de dois dos maiores emissores do mundo, China e Rússia, recusarem-se a comparecer no processo", disse, num discurso durante a 26.ª conferência do clima das Nações Unidas, a decorrer na cidade escocesa.

Segundo Obama, "os seus planos nacionais até agora refletem o que parece ser uma perigosa falta de urgência, uma vontade de manter a situação atual por parte desses governos, e isso é uma pena".