Corpo de bebé que foi atirado ao rio pelo pai de 16 anos já foi encontrado

O corpo do bebé que foi atirado ao rio Bèsos, em Barcelona, pelo pai de 16 anos, já foi retirado das águas sem vida.O jovem confessou a autoria do crime depois de ter sido visto por testemunhas a tentar enterrar o corpo nas margens do rio.De acordo com a imprensa espanhola, a mãe do bebé é uma menina de 13 anos que escondeu a gravidez.Ambos os progenitores foram detidos pela polícia catalã e irão aguardar julgamento num centro de detenção juvenil.O pai da criança é um jovem de origem sul-americana, residente em l'Hospitalet. O casal, que fez segredo da gestação, reservou um quarto na passada segunda-feira numa pensão à beira da estrada onde a menor deu à luz.Os três terão abandonado o local com uma mala no dia seguinte. De resto, sabe-se que o bebé foi atirado ao rio pelo próprio pai que se entregou na esquadra horas depois acompanhado pelos pais.