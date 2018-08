Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcelona relembra as vítimas do terror de 2017

Rei espanhol foi acompanhado pelo presidente catalão em homenagem pautada pelo silêncio.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Barcelona prestou esta sexta-feira homenagem às vítimas dos atentados radicais islâmicos de 17 de agosto de 2017 que deixaram 16 mortos e mais de 150 feridos, nas Ramblas e em Cambrills. A presença do rei de Espanha, Felipe VI, causou algumas tensões, mas de um modo geral a homenagem decorreu sem incidentes, sob o lema: 'Barcelona, ciutat de pau' ('Barcelona, cidade de paz').



O silêncio pautou a cerimónia, durante a qual o rei cumprimentou os sobreviventes da tragédia e as famílias dos que perderam a vida. O rei foi acompanhado pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pela presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, e pelo presidente do governo catalão, Quim Torra, que apresentou a Felipe VI a mulher de Joaquim Forn, conselheiro do Interior catalão detido após o referendo separatista ilegal de outubro de 2017.



"Não sou eu quem devia estar aqui", disse ao rei Laura Masvidal, mulher de Forn, numa clara crítica a Espanha pela detenção dos líderes separatistas.



Apesar deste episódio, e de pequenas marchas separatistas, o governo catalão, após uma ameaça inicial de boicote ao rei, conseguiu evitar a politização da homenagem e travou protestos como os que marcaram a visita de Felipe VI em 2017. A cerimónia acabou com o grito coletivo de 'No tinc por!' ('Não temos medo!').



Torra lembra luta separatista da Catalunha

O presidente do governo catalão, Quim Torra, participou na homenagem às vítimas dos atentados ao lado do rei, depois de ter ameaçado boicotar o monarca por causa da questão separatista. Mas, num discurso antes do início da cerimónia, Torra aludiu ao nacionalismo catalão ao referir a Catalunha como "país de paz e acolhida". Depois, apresentou ao rei a mulher de Joaquin Forn, conselheiro do Interior detido após o referendo separatista de 2017.



Manifestações a favor e contra o rei

As tensões não foram comparáveis às de 2017, aquando da visita do rei após os atentados, mas cerca de uma centena de separatistas e outros tantos monárquicos trocaram insultos após a homenagem às vítimas do ataque terrorista.



21 agosto

Younes Abouyaaqoub, condutor da carrinha que atropelou peões nas Ramblas, é localizado e morto pela polícia em Subirats.



Ataque de Cambrils

Houssaine Abouyaaqoub, Omar Hichamy, Mohamed Hichamy, Moussa Oukabir e Said Aalla foram mortos pela polícia dia 18 depois de esfaquearem várias pessoas, matando uma.