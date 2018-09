Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco afunda na Tanzânia e faz 42 mortos. Estavam mais de 200 pessoas a bordo

Governo local teme que número de vítimas mortais aumente.

20:04

Um barco afundou esta quinta-feira no Lago Victoria, na Tanzânia, com mais de 200 pessoas. Há pelo menos 42 mortos confirmados.



Governo local teme que número de vítimas mortais aumente consideravelmente.



Equipas de resgate já estão no local.



Em atualização