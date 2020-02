Barco com 60 pessoas a bordo naufraga na Amazónia. Pelo menos duas pessoas morreram e várias estão desaparecidas

Um barco de passageiros naufragou na manhã deste sábado, quando navegava no Rio Jari, no estado brasileiro do Amapá, no coração da selva amazónica. No momento do acidente, uma tempestade tropical castigava a região e pode ter sido a responsável pela tragédia.

Bombeiros enviados para socorrer as vítimas na região, que é bastante isolada e de difícil acesso, avançaram que pelo menos duas passageiras do barco haviam sido encontradas mortas, mas até final da manhã deste sábado ainda se desconhecia o número exato de vítimas fatais e de desaparecidos. Informações não oficiais dão conta de que a embarcação, denominada Anna Karoline III transportava ao menos 60 pessoas, várias das quais conseguiram salvar-se, apesar de feridas.

O barco saiu do porto de Santana, no estado do Amapá, no extremo mais distante da região da Amazónia, às 18 horas desta sexta-feira, com destino a Santarém, no interior do estado vizinho, Pará. Às cinco horas da madrugada deste sábado, nove horas em Lisboa, o comandante da embarcação pediu socorro pelo rádio e equipas em helicópteros, aviões e barcos foram enviadas, mas o isolamento da região faz em casos como este demorar a chegada de ajuda.

O naufrágio da embarcação aconteceu perto da Ilha Aruãs, numa região conhecida como Laranjal do Jari, onde naufrágios são frequentes. Nessa área, cercada de selva cerrada formada por árvores de porte gigantesco, os rios são imensos e caudalosos, e as tempestades tropicais tornam a navegação ainda mais perigosa.