Barco com migrantes atraca em praia de naturistas e é recebido com bebidas quentes

Um barco com cerca de 11 migrantes a bordo foi surpreendido ao atracar numa praia de naturistas na costa do Sussex, no sul de Inglaterra.

O incidente ocorreu na passada segunda-feira. Uma embarcação com cerca de dez homens e uma mulher foi avistada por alguns dos 80 banhistas que se encontravam no areal.





Segundo a RT, os naturistas ajudaram os migrantes a desembarcar, oferecendo-lhe bebidas quentes para se aquecerem após a viagem no mar.

Em declarações ao jornal The Sun, um dos banhistas presente no local afirmou que os indivíduos ficaram surpreendidos com a visão que tiveram ao chegar à costa. "Alguns dos homens mantiveram a cabeça baixa, mas outros apresentavam sorrisos maliciosos", revelou.

Ao abandonar o navio, o grupo deslocou-se até uma zona florestal próxima. A polícia acabou por localizar e deter os migrantes.