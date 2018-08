Barco de histórico traficante espanhol Manuel Charlín chega a Las Palmas

Embarcação foi intercetada em alto mar com 2500 quilogramas de cocaína, perto da Madeira.

histórico traficante espanhol Manuel Charlín, que tinha sido intercetado pelas autoridades próximo da Madeira com 2500 quilogramas de cocaína, chegou esta segunda-feira ao porto de Las Palmas.





Titán Tercero,

Esta apreensão surgiu na sequência de uma operação conjunta da Polícia Nacional espanhola, Guardia Civil e Agência Tributária do país vizinho e permitiu a detenção de Charlín e do seu filho, bem como de mais duas dezenas de pessoas.



Esta investigação já durava desde 2016 e culminou este mês com o desmantelamento de uma importante organização de narcotráfico que abastecia a Galiza.













O barco de droga doO barco em questão, ofoi "apanhado" no passado dia 7 de agosto em alto mar ao largo do arquipélago açoreano quando se dirigia para costas galegas, chegando apenas hoje ao porto de La Luz.