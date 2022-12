Barco de migrantes afunda e causa pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram depois de um barco que transportava mais de 40 migrantes ter afundado no canal da Mancha, esta quarta-feira.A Guarda Costeira britânica recebeu o alerta de que uma pequena embarcação estava em perigo por volta das 3h00.As operações de resgate envolveram barcos salva-vidas, helicópteros e equipas de salvamento, naquele que foi um trabalho conjunto entra as marinhas francesa e britânica e foram resgatadas 43 pessoas, de acordo com a agência de notícias Reuters.Um porta-voz do governo britânico afirmou que "estamos conscientes de um incidente em águas britânicas e todas as agências relevantes estão a trabalhar numa resposta coordenada" e " "mais pormenores serão fornecidos quando for oportuno".