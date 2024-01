Barco de pesca do Sri Lanka com seis tripulantes desviado ao largo da Somália

Um barco de pesca do Sri Lanka, com seis pessoas a bordo, foi desviado por presumíveis piratas ao largo da costa da Somália, no Oceano Índico, anunciou a marinha cingalesa.

"De acordo com as nossas informações, eles foram capturados por piratas somalianos", disse Gayan Wickramasuriya, porta-voz da marinha do Sri Lanka, citado pela agência France-Presse (AFP).

O responsável precisou que o barco Lorenzo Putha-4 tinha sido desviado no sábado a cerca de 840 milhas náuticas a sudeste da capital da Somália, Mogadíscio.

Desde novembro de 2023 que os rebeldes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, multiplicaram os ataques de mísseis e drones ao largo do Iémen, dizendo visar os navios ligados a Israel, em "solidariedade" com os palestinianos da Faixa de Gaza.

Os ataques levaram alguns armadores a suspender as passagens no Mar Vermelho, por onde transita normalmente 12% do comércio mundial, ligando a Ásia à Europa.

As forças navais internacionais também já foram deslocadas para o norte, do golfo de Aden até ao Mar Vermelho, suscitando o receio de um ressurgimento de piratas, que poderão explorar essa brecha.

"O Sri Lanka já alertou as forças marítimas combinadas", a coligação internacional de luta contra a pirataria, declarou à AFP o porta-voz da marinha.

Gayan Wickramasuriya precisou que a marinha indiana já tinha enviado um navio de guerra para averiguar a situação, ao passo que a congénere cingalesa prepara um navio para se deslocar à zona.

Os ataques de piratas ao largo da costa da Somália, que conta com mais de 3.600 quilómetros no oceano Índico, tiveram o seu apogeu em 2011, antes de diminuírem fortemente nos últimos anos.