Barco de pesca russo naufraga no Mar de Barents. Há 17 desaparecidos

Um barco de pesca russo afundou esta segunda-feira no norte do Mar de Barents. Há 17 pessoas desaparecidas.Embarcações de resgate procuraram sobreviventes, mas apenas duas pessoas foram resgatadas de uma tripulação de 19 membros, disse o ministério de emergências russo.As autoridades disseram que uma acumulação de gelo na traineira fez com que a embarcação afundasse.Uma fonte disse à Interfax que membros da tripulação foram levados pelo convés da traineira durante uma tempestade, de acordo com a Reuters. A agência de notícias TASS citou uma fonte dizendo que a tripulação desaparecida era considerada morta.